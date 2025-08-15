Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Harley-Davidson convoca un año más a sus fans en el European Bike Week de Austria

V. D.

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:00

Todo está listo en Faak am See para una semana de motocicletas, entretenimiento en vivo y experiencias. El festival de motocicletas europeo que se celebra ... del 2 al 7 de septiembre de 2025 en Austria convoca un año más a todos los amantes de las dos ruedas en general, y a los fanáticos de Harley-Davidson en particular, pues el evento contará con una gran variedad de propuestas de la firma americana, exhibiciones de productos, experiencias de conducción y entretenimiento en vivo en el corazón del impresionante paisaje de Carintia.

