Ducati renueva su Monster, ahora más equipada, ligera y con el nuevo V2

Llega en 2026 la quinta generación Monster, una naked que ha escrito desde su llegada hace más de tres décadas uno de los capítulos más ... exitosos e icónicos de la historia de las dos ruedas. Desde los motores de dos válvulas 900, 600 y 750 hasta las versiones más recientes Desmoquattro y Testastretta, cada generación ha aportado innovaciones técnicas y estilísticas, manteniendo intacto el alma original.

La forma del depósito se ha rediseñado y se incorporan las tomas de aire delanteras introducidas con la segunda generación, que le aportan una imagen más musculosa. El faro delantero es totalmente LED y exhibe una doble forma en «C» aún más distintiva que recuerda a la Panigale V4. Los paneles laterales desvían el aire caliente del radiador hacia el exterior, mejorando el confort térmico. En la parte inferior de los paneles, el escudo Ducati está flanqueado por las coordenadas de la histórica fábrica de Borgo Panigale.

El asiento es 5 mm más bajo (815 mm, que se puede bajar hasta 775 mm utilizando los asientos bajos y la suspensión rebajada opcionales) y más estrecho que el modelo anterior, lo que facilita apoyar los pies en el suelo. El manillar está más alto y adelantado.

Ampliar Ducati Monster 2026 ducati press

Equipa el nuevo motor bicilíndrico V2, con sistema de distribución variable IVT, que ofrece 111 CV a 9.000 rpm y un par máximo de 91,1 Nm a 7250 rpm, entregando más del 80 % de su par máximo entre 4.000 y 10.000 rpm. La Ducati V2 es ligera (-5,9 kg en comparación con la anterior Testastretta Evoluzione) y, gracias a la distribución IVT (Intake Variable Timing), se reduce el intervalo de mantenimiento de 45.000 km para la comprobación del juego de válvulas.

El V2 es una parte estructural del chasis, un bastidor monocasco con basculante doble inspirado en el basculante hueco Ducati de la Panigale V4 y un subchasis trasero compuesto por un elemento de tecnopolímero junto al tradicional multitubular. La nueva Monster es más ligera que el modelo anterior (-4 kg, para un peso total de 175 kg con el depósito vacío). La horquilla invertida de 43 mm y el monoamortiguador, son de Showa.

El sistema de frenos Brembo se basa en dos discos delanteros de 320 mm, con pinzas radiales M4.32 y pastillas específicas. Los neumáticos son Diablo Rosso IV, en medidas 120/70 y 180/55.

La Monster ofrece cuatro modos de conducción y un paquete electrónico que incluye DTC (Control de Tracción Ducati), DWC (Control de Caballito), EBC (Control del Freno Motor) y ABS en curvas.

También estrena controles con joystick en forma de pétalo y una pantalla TFT de 5 pulgadas, que está preparada para el sistema multimedia Ducati y la navegación turn-by-turn.

La nueva Monster llegará a los concesionarios europeos en febrero de 2026 en ambos colores (rojo Ducati y blanco Iceberg) y en ambas versiones, Monster y Monster+, esta última con cubierta para el asiento del pasajero y deflector delantero. Ambas están disponibles en la versión de 35 kW, para todos los motoristas con licencia A2.