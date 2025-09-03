Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BMW Vision CE bmw press

BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:00

El Grupo BMW exhibe en el salón del automóvil IAA Mobility 2025 el Vision CE, un scooter de propulsión eléctrica y diseño vanguardista, que ... según la propia marca alemana representa una «visión del futuro de la movilidad eléctrica en los centros urbanos».

