ACEM y ANESDOR expresan su preocupación por el acuerdo marco comercial entre la UE y EE.UU.

V. D.

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:00

La Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas, ACEM, y ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), como miembro de la misma, ... acaban de expresar su «profunda preocupación» por el hecho de que el acuerdo marco entre la UE y EE. UU. alcanzado el pasado 21 de agosto «diste mucho de abordar los retos comerciales a los que se enfrentan los fabricantes europeos, entre ellos los españoles», indican ambas entidades en su comunicado de prensa conjunto.

