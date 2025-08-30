Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya Fansxlife

Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa

V. D.

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:00

En 2024, a los 12 años, Max Villaroig fue diagnosticado con un tumor cerebral. Él y su familia se movilizaron para utilizar una de ... sus pasiones -el motociclismo- como herramienta de cambio para conseguir más recursos para la investigación del cáncer infantil.

Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa