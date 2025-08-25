Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un cartel de ZBE en Madrid. FP

Solo un tercio de las Zonas de Bajas Emisiones están en marcha

Juan Roig Valor

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:00

Tres años después de la aprobación de la normativa que obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de ... Bajas Emisiones (ZBE), la implantación de estas áreas avanza con lentitud y grandes diferencias territoriales.

