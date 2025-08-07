La red de recarga supera los 47.500 puntos, con Cataluña, Madrid y Andalucía a la cabeza

la red de recarga pública para coches eléctricos crece un 4,87% en los primeros siete meses del año, destacando el auge de los cargadores ... ultrarrápidos, con un aumento de casi el 70% en los puntos de entre 50 y 250 kW.

Según los últimos datos de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), la red de acceso público ha alcanzado los 47.593 puntos operativos a fecha del 31 de julio de 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 4,87% desde el pasado mes de diciembre, consolidando la tendencia al alza del sector.

El incremento más significativo se ha producido en los puntos de alta potencia, vitales para los desplazamientos de larga distancia. Los cargadores con potencias entre 50 y 250 kW han crecido un 69,52% en lo que va de año, mientras que los que superan los 250 kW han aumentado un 49,90%.

Según Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE «esta positiva evolución refleja los notables esfuerzos que están realizando los operadores de puntos de recarga en la implantación de este tipo de infraestructuras que permiten los desplazamientos a grandes distancias».

Ampliar Mapa actualizado de los puntos de recarga Aedive

A nivel regional, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía se mantienen como las comunidades autónomas con el mayor número de puntos de recarga. La Comunidad de Madrid, en particular, ha recuperado la segunda posición del ranking.

Para garantizar la fiabilidad de los datos, AEDIVE ha implantado una nueva metodología que solo contabiliza los puntos que se encuentran activos, asegurando así un registro preciso de la infraestructura real disponible para los conductores.

Así, se contabilizan solamente puntos de recarga funcionales en el momento del informe. Es decir, una «foto» de la infraestructura de recarga en ese instante o fecha concreta. Por tanto, en la evolución temporal del número de puntos (tanto en el número total como en los datos segmentados por potencias) podrá haber variaciones al alza y también a la baja.