KIA y BYD se convierten en los mayores rivales de Tesla en España

El mercado español de vehículos eléctricos de batería (BEV) está viviendo un mes de agosto de gran dinamismo, con el Tesla Model 3 a la ... cabeza de las ventas, pero con un claro ascenso de los fabricantes asiáticos. Aunque el icónico sedán de Tesla se mantiene como líder indiscutible, la competencia de marcas como KIA y BYD está alterando de manera significativa el panorama.

En agosto, el Tesla Model 3 fue el vehículo eléctrico más vendido con 1.146 unidades, lo que representa un espectacular crecimiento del 516% interanual.

Sin embargo, su dominio ya no es absoluto, ya que el Kia EV3 se ha posicionado en el segundo lugar con 476 ventas, y el BYD Dolphin Surf se ha hecho con el tercer puesto con 451 unidades.

La rivalidad se hace aún más evidente en los datos acumulados del año. El Kia EV3, gracias a su sólido desempeño en agosto, ha logrado desbancar al Tesla Model Y del segundo puesto en el ranking anual. Con 3.682 entregas hasta agosto, el modelo de Kia supera las 3.570 unidades vendidas por el Model Y de Tesla, que ha visto caer sus ventas un 20,4% en el último mes.

La competencia no se limita a un modelo. La pugna entre marcas es clara. Mientras las ventas de Tesla se duplicaron en agosto (+161%), el gigante chino BYD ha multiplicado sus ventas por cinco en el mismo periodo, hasta alcanzar las 1.827 unidades. En lo que va de año, la marca china ya ha vendido en España más de 14.000 vehículos, superando con creces a Tesla, que lleva acumuladas 9.303 ventas hasta agosto.

Entre los diez modelos más vendidos se encuentran el Toyota BZ4X, que ha alcanzado las 358 ventas, y el Renault 5, con un total de 320, para cerrar el 'top 5'. El resto, el BYD Atto 2 entregó 308 unidades en agosto, seguido del Tesla Model Y (288 unidades), el Mini Mini (286 ejemplares), el Dacia Spring (188 ventas) y por último, el Skoda Elroq, con 177 anotaciones.

Híbridos Enchufables

El liderazgo de las marcas asiáticas se extiende al mercado de vehículos híbridos enchufables (PHEV), donde por primera vez en su historia, un modelo de MG se ha convertido en el más vendido del mes. El MG EHS se ha posicionado en la cima del ranking de agosto con 919 unidades, superando a modelos consolidados como el Toyota RAV 4 y el recién llegado Jaecoo 7. Este hito consolida la creciente influencia de los fabricantes chinos en todos los segmentos de la movilidad eléctrica.

En lo que se refiere al acumulado de ventas de híbridos enchufables, se mantiene el BYD Seal U como líder, con 6.154 unidades, seguido muy de cerca del Toyota C-HR, que lleva vendidos 6.141 matriculaciones --tan solo 13 unidades menos-- y tras su gran rendimiento en agosto, el MG EHS supera al Ford Kuga en el tercer lugar con 4.739 ventas de este modelo.

Los últimos lugares del 'top 5' pertenecen al Ford Kuga, que ha vendido en España 4.379 ejemplares y el Clase GLC de Mercedes, con un total de 3.633 unidades.

Por último a destacar, dos modelos Cupra y fabricados en España se instalan en el 'top 10' de ventas hasta agosto en el mercado de enchufables con el octavo y décimo lugar.

En concreto, completan el 'top 10' de modelos enchufables el Jaecoo 7 con 3.564 ventas; el RAV 4, con 3.417 ejemplares; el Cupra Formentor, con 2.554 comercializaciones; el Hyundai Tucson, con 2.198 matriculaciones, y el Cupra Terramar, que cierra la tabla con 2.097 entregas.

En este escenario, donde el 24,5% de los turismos vendidos en agosto fueron electrificados, las asociaciones AEDIVE y GANVAM destacan la necesidad de establecer un plan de incentivos estable a largo plazo. Advierten que sin un apoyo continuado, el dinamismo del mercado podría verse afectado, dificultando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.