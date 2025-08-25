Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Supercargadores de la compañía. FP

Un incendio en la fábrica alemana de Tesla lastra su cotización bursátil

Juan Roig Valor

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:00

La planta de fabricación de Tesla en Grünheide, a las afueras de Berlín, ha tenido que ser evacuada tras registrarse un incendio en la zona ... de producción de baterías. El suceso se produjo la semana pasada y, aunque el fuego tardó varias horas en ser controlado, no se han registrado heridos ni daños medioambientales, según confirmaron las autoridades locales.

