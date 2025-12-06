Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lo mejor de dos tecnologías de motorización

El nuevo BYD ATTO 2 DM-i híbrido ofrece una autonomía total de 1.000 kilómetros, 90 kms en modo eléctrico

Manu Cortés

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:05

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, lanza el nuevo ATTO 2 DM-i, un modelo que ofrece una eficiencia de combustible líder ... en su segmento gracias a la tecnología que combina un motor de gasolina con un sistema de batería híbrida enchufable. El ATTO 2 DM-i mide 4,33 m de largo, 1.83 m de ancho y 1,67 m de alto. La distancia entre ejes de 2,62 metros permite aumentar notablemente el espacio en el habitáculo. El ATTO 2 DM-i estará a la venta a principios de 2026, con unos precios que, con campañas de descuento, plan MOVES III y financiación con la marca, parten desde los 18.190 euros en el ATTO 2 DM-i Active y desde 20.190 euros en el ATTO 2 DM-i Boost. El nuevo modelo contará con 6 años de garantía del fabricante para el vehículo y 8 años de cobertura, para el sistema de propulsión y la batería.

