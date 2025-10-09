Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Markus Haupt, confirmado como CEO de Seat y Cupra

ABC

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:38

El Consejo de Administración de Seat y Cupra ha confirmado a Markus Haupt como CEO de ambas marcas con efecto inmediato, según ha informado ... la empresa en un comunicado este jueves. Este alemán ocupaba el puesto de forma interina desde el pasado 1 de abril y ahora, «con el apoyo total del Comité Ejecutivo de la compañía», asume el cargo de forma permanente.

