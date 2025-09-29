Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fabricante ha aumentado sus ventas de eléctricos, pero más lento de lo que preveía FP

Volkswagen paralizará dos fábricas alemanas por la baja demanda de eléctricos

Juan Roig Valor

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:14

El Grupo Volkswagen atraviesa un momento difícil de ajustes en su negocio como consecuencia de su apuesta por los vehículos eléctricos. El fabricante alemán ha ... anunciado paradas temporales en dos de sus plantas de Alemania debido a una demanda más débil de lo esperado, al tiempo que ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para reducir capacidad sin recurrir al cierre de fábricas ni a despidos forzosos.

