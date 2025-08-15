Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El BYD Seal U es un SUV eléctrico popular en China. BYD

Se ralentizan las ventas de eléctricos en el mundo

Juan Roig Valor

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:00

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos crecieron un 21% interanual en julio, el ritmo más bajo desde enero y por debajo del 25% registrado en ... junio, según la consultora Rho Motion. La desaceleración se debió principalmente a la menor demanda de este tipo de vehículos en China, el mayor mercado automovilístico del mundo, donde se concentran más de la mitad de las matriculaciones globales de los cero emisiones.

