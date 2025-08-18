Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las familias Porsche y Piëch están detrás del Grupo Volkswagen. Porsche

Porsche SE se blinda e invertirá en defensa ante la incertidumbre automotriz

Juan Roig Valor

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:00

Porsche SE, el principal accionista del Grupo Volkswagen, ha anunciado que planea ampliar su implicación en el sector de la defensa, aunque mantendrá como prioridad ... sus inversiones en automoción y tecnología industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  2. 2 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  5. 5 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  6. 6 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  9. 9 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  10. 10

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Porsche SE se blinda e invertirá en defensa ante la incertidumbre automotriz

Porsche SE se blinda e invertirá en defensa ante la incertidumbre automotriz