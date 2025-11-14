Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Polestar 5 no se venderá en China o EE.UU. Polestar

Polestar plantea un 'reverse split' para mantenerse en el Nasdaq

Juan Roig Valor

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Polestar amplió sus pérdidas en el tercer trimestre hasta 365 millones de dólares, frente a los 323 millones registrados un año antes, según informó la ... compañía el miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  5. 5 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  6. 6

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  7. 7

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  8. 8 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  9. 9 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  10. 10 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polestar plantea un 'reverse split' para mantenerse en el Nasdaq

Polestar plantea un &#039;reverse split&#039; para mantenerse en el Nasdaq