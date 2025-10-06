Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Renault Alaskan, uno de los modelos de la gama de la marca en Colombia F. P.

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

Agencias

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:42

El grupo Renault y el grupo asiático Chery Automobile (dueño de marcas como Ebro y Omoda & Jaecoo, que operan en España) están en conversaciones para ... asociarse en la fabricación conjunta de automóviles en América del Sur en búsqueda de un mayor crecimiento en la región por parte de ambas compañías.

