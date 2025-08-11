Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede de GM en Estados Unidos ARchivo ABC

La norteamericana General Motors adopta baterías chinas para competir en el mercado de vehículos eléctricos

J. Bacorelle

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:09

La automovilística estadounidense General Motors (GM) ha anunciado que se abastecerá de baterías para vehículos eléctricos del fabricante chino CATL. El acuerdo, que será temporal, ... busca dar soporte a la producción de su próximo modelo eléctrico, el Chevrolet Bolt EV, hasta que la compañía pueda disponer de baterías de producción nacional en Estados Unidos.

