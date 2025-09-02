Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La clave de su éxito está en su precio. FP

Este es el modelo más vendido en España

Juan Roig Valor

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:00

Aunque las matriculaciones de vehículos nunca son espectaculares en agosto, este mes se pueden observar tendencias que se consolidan en nuestro país. Una de ellas ... es la del Dacia Sandero siendo el modelo más vendido, un hito que lleva repitiéndose tres años, desde que salió su última versión al mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  8. 8

    El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  9. 9

    Aires de Libertad en Los Asperones
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Este es el modelo más vendido en España

Este es el modelo más vendido en España