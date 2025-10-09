Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Contempla la la obligación de lanzar un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico F. P.

Ley de Movilidad Sostenible aprobada: nuevo Plan Renove obligatorio en tres meses

Patxi Fernández

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:20

Comenta

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa que no solo establece un marco para la modernización del transporte, ... sino que manda al Gobierno a desarrollar e implantar medidas concretas a corto plazo para descarbonizar y actualizar el parque automovilístico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  6. 6 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 El MEI reducirá la nómina a partir de enero de 2026: este será el porcentaje que abonarán los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ley de Movilidad Sostenible aprobada: nuevo Plan Renove obligatorio en tres meses

Ley de Movilidad Sostenible aprobada: nuevo Plan Renove obligatorio en tres meses