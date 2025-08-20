Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Modelos de BYD se disponen a embarcar en el Explorer. FP

Las inversiones de los fabricantes chinos en el extranjero superan por primera vez su mercado nacional

Juan Roig Valor

Miércoles, 20 de agosto 2025, 04:58

Tras años de enfocarse casi en exclusiva en su gigantesco mercado doméstico, los fabricantes de automóviles chinos han girado su mirada hacia el exterior, en ... busca de nuevas oportunidades de crecimiento y de una vía de escape a la feroz competencia interna. Según un informe del Rhodium Group publicado este lunes, por primera vez en 2024 las inversiones en el extranjero de estas empresas superaron a las realizadas dentro del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  4. 4 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  5. 5 Segundo incendio forestal consecutivo en la capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real
  9. 9 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este
  10. 10 ¿Un euro o una multa? El alcoholímetro automático llega a la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las inversiones de los fabricantes chinos en el extranjero superan por primera vez su mercado nacional

Las inversiones de los fabricantes chinos en el extranjero superan por primera vez su mercado nacional