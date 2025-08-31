Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Corolla es uno de los modelos híbridos más populares en Europa. Toyota

Los híbridos se consolidan como los modelos más vendidos en Europa

Juan Roig Valor

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:00

Las matriculaciones de coches nuevos en la Unión Europea descendieron un 0,7% en el acumulado hasta julio de 2025 en comparación con el mismo ... periodo del año anterior, según los últimos datos recogidos por la asociación comunitaria de fabricantes, ACEA. Sin embargo, el mes de julio cerró con un repunte interanual del 7,4%, lo que refleja una leve recuperación en la demanda pese al contexto de transición a la electrificación.

