La fábrica de Stellantis en Vigo produce la familia de furgonetas K9. FP

España fabrica un 7% menos de coches en lo que va de año

Juan Roig Valor

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:23

La industria española de la automoción atraviesa un año complejo. En los ocho primeros meses de 2025, la producción de vehículos en el país sumó ... 1.478.582 unidades, lo que supone una caída del 7% respecto al mismo periodo de 2024. El descenso responde, por un lado, a la menor demanda en los principales mercados europeos y, por otro, al proceso de adaptación de las fábricas españolas a los nuevos modelos electrificados que se les han asignado.

