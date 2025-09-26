Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bosch es el mayor fabricante de componentes del mundo FP

Bosch se prepara para recortar 13.000 empleos en Alemania

Juan Roig Valor

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:00

El gigante alemán Bosch anunció que llevará a cabo un recorte adicional de unos 13.000 puestos de trabajo en su división de componentes de ... automoción de aquí a 2030. La medida, que afectará principalmente a sus centros en Alemania, refleja la presión creciente sobre la industria europea del automóvil, golpeada por una demanda débil, la competencia de fabricantes chinos y los elevados costes estructurales.

