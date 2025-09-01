Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La campa de las fábricas de Volkswagen en Wolfsburg. FP

Agosto registra 61.315 matriculaciones, el mejor auge desde 2018

Juan Roig Valor

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:41

Agosto suele ser un mes complicado para el mercado del automóvil, pues suele coincidir con un periodo vacacional en el que los concesionarios o los ... compradores están fuera de su rutina habitual. Sin embargo, 2025 está resultando ser un año excepcional para el mercado español, que se está convirtiendo en el mercado de los 'Big 5' –los de mayor volumen de Europa– que más crece este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  3. 3 Medios aéreos se suman al incendio en el paraje del Monte Coronado en Málaga
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  6. 6 Seis viviendas desalojadas y cortes de tráfico por un incendio forestal en Benalmádena
  7. 7

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  8. 8 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  9. 9 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  10. 10 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Agosto registra 61.315 matriculaciones, el mejor auge desde 2018

Agosto registra 61.315 matriculaciones, el mejor auge desde 2018