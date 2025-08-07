Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Agencia propone reducir la velocidad en las autopistas y carreteras de toda Europa Archivo ABC

¿Adiós a los 120 km/h? La AIE propone un nuevo límite en autopistas para ahorrar

Patxi Fernández

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:59

En un esfuerzo por promover un consumo energético más responsable y eficiente, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado una serie de recomendaciones ... para los ciudadanos, entre ellas la de reducir la velñocidad en las carreteras y autopistas europeas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  4. 4 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  5. 5 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  6. 6

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  7. 7 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  8. 8 Esta es la fecha de inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  9. 9

    Los orígenes legendarios de la fortuna de Manuel Agustín Heredia
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Adiós a los 120 km/h? La AIE propone un nuevo límite en autopistas para ahorrar

¿Adiós a los 120 km/h? La AIE propone un nuevo límite en autopistas para ahorrar