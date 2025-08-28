Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Simca 1000 estuvo 17 años en producción. FP

Coches con canción: «Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1.000» de Los Inhumanos y el Simca 1.000

Juan Roig Valor

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:00

El Simca 1000 fue uno de los automóviles más emblemáticos de las décadas de 1960 y 1970. Producido por la marca francesa Simca entre 1961 ... y 1978, alcanzó casi dos millones de unidades fabricadas en todo el mundo, consolidándose como uno de los utilitarios más populares de su tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  4. 4 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  7. 7 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  8. 8

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  9. 9 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  10. 10 Velas, bocatas y música para despedir agosto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Coches con canción: «Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1.000» de Los Inhumanos y el Simca 1.000

Coches con canción: «Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1.000» de Los Inhumanos y el Simca 1.000