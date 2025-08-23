Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer M3 de 1985 dio paso a la era de los sedanes de altas prestaciones. SGC

Del BMW M3 de 1985 al M2 de 2025: un viaje por la tradición deportiva

Santiago de Garnica Cortezo

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:00

Agosto de 2025. Doy al rojo botón de 'stop' y el sonido, el gruñido del motor, se apaga y desciendo del coche...

- ¿Cuántos caballos? - ... escucho a mi lado

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  3. 3 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  8. 8 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito
  9. 9 Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas
  10. 10 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Del BMW M3 de 1985 al M2 de 2025: un viaje por la tradición deportiva

Del BMW M3 de 1985 al M2 de 2025: un viaje por la tradición deportiva