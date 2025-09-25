Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un 19% de los vehículos inspeccionados suspendieron a la primera. fp

Autobuses, camiones y furgonetas, en el punto de mira de la ITV

Noelia Soage

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:00

Los camiones, autocares y furgonetas son los vehículos en peor estado del parque automovilístico al concentrar las cifras más desfavorables que ha registrado la Inspección ... Técnica de Vehículos (ITV). Y aunque el 81% de los vehículos que se presentaron a realizar la inspección técnica en el 2024 la superó a la primera –los vehículos agrícolas han sido los que mejores resultados han obtenido en la inspección técnica, la superan un 87%, seguido de las motocicletas y quads, con un 83% de favorables.

