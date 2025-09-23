Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel del XXI Festival San Pedro Rock, que se celebrará este sábado día 27. SUR

El XXI Festival San Pedro Rock cambia de ubicación a La Caridad

La cita, que se celebrará este sábado desde las 17.00 horas, se traslada al recinto ferial ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:08

El XXI Festival San Pedro Rock, que se celebra este sábado, 27 de septiembre, cambia su ubicación del Parque de los Tres Jardines, donde estaba ... previsto inicialmente, al recinto ferial de La Caridad, concretamente a la zona del Palenque, ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas y para garantizar su desarrollo con normalidad, según ha informado el Ayuntamiento de Marbella.

