El XXI Festival San Pedro Rock cambia de ubicación a La Caridad

El XXI Festival San Pedro Rock, que se celebra este sábado, 27 de septiembre, cambia su ubicación del Parque de los Tres Jardines, donde estaba ... previsto inicialmente, al recinto ferial de La Caridad, concretamente a la zona del Palenque, ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas y para garantizar su desarrollo con normalidad, según ha informado el Ayuntamiento de Marbella.

La cita, con entrada gratuita, tendrá lugar a partir de las 17.00 horas y contará con un cartel encabezado por las bandas Sex Museum y Los Pepes, acompañadas de los grupos locales Abxenta, Art Club Band, Mutación, B4 Midnight y Blue Solis.

Además de música, el evento ofrecerá animaciones infantiles, mercadillo y barras de comida y bebida.