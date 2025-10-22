Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El director general de Cultura de San Pedro Alcántara, José Antonio Moreno, y el promotor musical Shane O'Shea han presentado el festival. Josele

El VIII Festival de Música Clásica de Marbella contará con conciertos de cuatro jóvenes artistas andaluces

Las actuaciones, de distintos estilos e instrumentos, se desarrollarán hasta el domingo en el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, en San Pedro

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:11

Comenta

El Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, albergará desde el jueves día 23 de octubre y hasta el domingo 26 el VIII ... Festival de Música Clásica, cuya programación contempla cuatro conciertos de distintos estilos e instrumentos ofrecidos por jóvenes artistas andaluces. El director general de Cultura sampedreño, José Antonio Moreno, ha presentado esta actividad y ha destacado que «se trata de un magnífico escaparate para que los nuevos talentos tengan su oportunidad y su espacio».

