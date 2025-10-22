El VIII Festival de Música Clásica de Marbella contará con conciertos de cuatro jóvenes artistas andaluces
Las actuaciones, de distintos estilos e instrumentos, se desarrollarán hasta el domingo en el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, en San Pedro
Marbella
Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:11
El Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, albergará desde el jueves día 23 de octubre y hasta el domingo 26 el VIII ... Festival de Música Clásica, cuya programación contempla cuatro conciertos de distintos estilos e instrumentos ofrecidos por jóvenes artistas andaluces. El director general de Cultura sampedreño, José Antonio Moreno, ha presentado esta actividad y ha destacado que «se trata de un magnífico escaparate para que los nuevos talentos tengan su oportunidad y su espacio».
Además, el representante municipal ha subrayado «la apuesta por la calidad y la diversidad de esta iniciativa, acercando la música clásica a un público fiel que disfruta de propuestas de primer nivel» y ha agradeció la implicación del promotor musical Shane O'Shea, que «desde hace cinco años, colabora estrechamente con nosotros para hacer posible este festival».
Moreno ha detallado que los conciertos tendrán lugar a las 19.30 horas, con una entrada donativo de 10 euros, y arrancarán mañana con Manu Brazo (saxofón clásico) y Pepe Fernández (piano). Continuará el viernes con el Trío Cantibile, Alba Chantar (soprano), Mauricio Yamamoto (violonchelo) y María Carmen (piano).
Un dúo y un pianista, el sábado y el domingo
El sábado será el turno del dúo de violín y piano de Enrique Tudela y María Teresa García, respectivamente, y el domingo, del pianista y concertista Pablo Pavón, como broche final de esta iniciativa, que se celebra en una nueva ocasión en el Trapiche de Guadaiza y donde en esta edición Elissimo Events y la asociación Art & Culture Marbella «siguen con su compromiso de diversidad, creando oportunidades para los artistas de la región, según el director general, quien ha invitado a los ciudadanos a asistir a esta nueva experiencia, que «forma ya parte de nuestra agenda de eventos de calidad».
Por su parte, O'Shea ha expresado su satisfacción por regresar un año más a San Pedro Alcántara, ha agradecido el respaldo de la Tenencia de Alcaldía y el área de Cultura y ha afirmado que «estamos encantados de celebrar esta nueva edición en un espacio tan especial, apoyando a jóvenes intérpretes de Andalucía y ofreciendo al público una experiencia musical única».
