El VIII Festival de Música Clásica de Marbella contará con conciertos de cuatro jóvenes artistas andaluces

El Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, albergará desde el jueves día 23 de octubre y hasta el domingo 26 el VIII ... Festival de Música Clásica, cuya programación contempla cuatro conciertos de distintos estilos e instrumentos ofrecidos por jóvenes artistas andaluces. El director general de Cultura sampedreño, José Antonio Moreno, ha presentado esta actividad y ha destacado que «se trata de un magnífico escaparate para que los nuevos talentos tengan su oportunidad y su espacio».

Además, el representante municipal ha subrayado «la apuesta por la calidad y la diversidad de esta iniciativa, acercando la música clásica a un público fiel que disfruta de propuestas de primer nivel» y ha agradeció la implicación del promotor musical Shane O'Shea, que «desde hace cinco años, colabora estrechamente con nosotros para hacer posible este festival».

Moreno ha detallado que los conciertos tendrán lugar a las 19.30 horas, con una entrada donativo de 10 euros, y arrancarán mañana con Manu Brazo (saxofón clásico) y Pepe Fernández (piano). Continuará el viernes con el Trío Cantibile, Alba Chantar (soprano), Mauricio Yamamoto (violonchelo) y María Carmen (piano).

Un dúo y un pianista, el sábado y el domingo

El sábado será el turno del dúo de violín y piano de Enrique Tudela y María Teresa García, respectivamente, y el domingo, del pianista y concertista Pablo Pavón, como broche final de esta iniciativa, que se celebra en una nueva ocasión en el Trapiche de Guadaiza y donde en esta edición Elissimo Events y la asociación Art & Culture Marbella «siguen con su compromiso de diversidad, creando oportunidades para los artistas de la región, según el director general, quien ha invitado a los ciudadanos a asistir a esta nueva experiencia, que «forma ya parte de nuestra agenda de eventos de calidad».

Por su parte, O'Shea ha expresado su satisfacción por regresar un año más a San Pedro Alcántara, ha agradecido el respaldo de la Tenencia de Alcaldía y el área de Cultura y ha afirmado que «estamos encantados de celebrar esta nueva edición en un espacio tan especial, apoyando a jóvenes intérpretes de Andalucía y ofreciendo al público una experiencia musical única».