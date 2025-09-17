Tres personas tienen que ser rescatadas por los bomberos de sus vehículos tras un accidente en Marbella
La colisión fue provocada por un maniobra ilegal realizada por un vehículo matrícula extranjera, y obligó a actuar a los Bomberos y a desviar el tráfico
Marbella
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:36
Tres personas han quedado atrapadas en sus vehículos como consecuencia de una accidente de tráfico registrado en el Boulevard Príncipe Alfonso Von Hohenlohe, a la ... altura del hotel Marbella Club, sobre las 15.00 horas de hoy.
El accidente se produjo tras una maniobra prohibida realizada por uno de los vehículos implicados, un turismo con matrícula extranjera, aparentemente marroquí, que aprovechó una mediana para hacer un cambio de sentido, según manifestaron testigos presenciales. La maniobra provocó un colisión con un vehículo de matrícula nacional en el que viaja una mujer en sentido San Pedro Alcántara.
Como consecuencia del impacto tanto la mujer del coche nacional como los dos ocupantes del turismo extranjero quedaron atrapados. La peor para fue la mujer que viajaba como copiloto en el vehículo que provocó la colisión, aparentemente con la cadera fracturada, según manifestaron fuentes del Ayuntamiento de Marbella, si bien precisaron que no teme por la vida de ninguno de los tres heridos.
El accidente provocó que se desplazaron al lugar de los hechos la Policía Local, que tuvo que desviar el tráfico, y los Bomberos con el fin de proceder a efectuar las excarcelaciones de los ocupantes de los vehículos, además de ambulancias del 061, que atendieron a las víctimas. El tráfico ha vuelto ya a la normalidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.