Tres personas tienen que ser rescatadas por los bomberos de sus vehículos tras un accidente en Marbella

Tres personas han quedado atrapadas en sus vehículos como consecuencia de una accidente de tráfico registrado en el Boulevard Príncipe Alfonso Von Hohenlohe, a la ... altura del hotel Marbella Club, sobre las 15.00 horas de hoy.

El accidente se produjo tras una maniobra prohibida realizada por uno de los vehículos implicados, un turismo con matrícula extranjera, aparentemente marroquí, que aprovechó una mediana para hacer un cambio de sentido, según manifestaron testigos presenciales. La maniobra provocó un colisión con un vehículo de matrícula nacional en el que viaja una mujer en sentido San Pedro Alcántara.

Como consecuencia del impacto tanto la mujer del coche nacional como los dos ocupantes del turismo extranjero quedaron atrapados. La peor para fue la mujer que viajaba como copiloto en el vehículo que provocó la colisión, aparentemente con la cadera fracturada, según manifestaron fuentes del Ayuntamiento de Marbella, si bien precisaron que no teme por la vida de ninguno de los tres heridos.

Ampliar El accidente obligó a desviar el tráfico. SUR

El accidente provocó que se desplazaron al lugar de los hechos la Policía Local, que tuvo que desviar el tráfico, y los Bomberos con el fin de proceder a efectuar las excarcelaciones de los ocupantes de los vehículos, además de ambulancias del 061, que atendieron a las víctimas. El tráfico ha vuelto ya a la normalidad.