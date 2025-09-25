Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha presentado el festival. SUR

Trece compañías y 43 artistas participarán en el festival Marbella TodoDanza

La cita se celebrará del 4 de octubre al 8 de noviembre en distintos espacios de la ciudad, y contará con la participación de varios Premios Nacionales de Danza

Marbella

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:48

El Ayuntamiento de Marbella ha presentado hoy la 16 edición del Festival 'Marbella TodoDanza', que se celebrará del 4 de octubre al 8 de noviembre ... y contará con la participación de 13 compañías y un total de 43 artistas. La cita, consolidada como una de las propuestas culturales más destacadas del calendario cultural, ofrecerá espectáculos de danza contemporánea y flamenco en distintos espacios de la ciudad, incluyendo el Teatro Ciudad de Marbella, el Museo del Grabado Español Contemporáneo, la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín, el Hospital Real de la Misericordia, el Cortijo Miraflores y enclaves al aire libre.

