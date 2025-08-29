Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, ha presentado el evento junto al presidente de la asociación Madina Cirniana, Blas Carretero, y el capitán del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión de Ronda, José Carlos Hinojosa. Josele

La nueva edición del torneo de fútbol 7 de ayuntamientos y Cuerpos de Seguridad se disputará los días 5 y 6 de septiembre

El campeonato se disputará en el estadio municipal de San Pedro con la participación de policías de Málaga, Algeciras y San Roque, bomberos de Málaga y Melilla, la Legión de Ronda y los consistorios de Marbella y Estepona

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:27

La nueva edición del Campeonato de Fútbol 7 de Ayuntamientos y Cuerpos de Seguridad del Estado se disputará los próximos días 5 y 6 de ... septiembre en el estadio municipal Antonio Naranjo. El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha presentado hoy la iniciativa junto al presidente de la asociación deportiva Madina Cirniana, Blas Carretero, y el capitán del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión de Ronda, José Carlos Hinojosa, y ha subrayado que «es un torneo consolidado en el calendario de nuestra ciudad que tiene un carácter muy especial, porque participan profesionales que desarrollan una labor esencial en la sociedad y a los que siempre hay que poner en valor».

