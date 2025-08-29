La nueva edición del torneo de fútbol 7 de ayuntamientos y Cuerpos de Seguridad se disputará los días 5 y 6 de septiembre

La nueva edición del Campeonato de Fútbol 7 de Ayuntamientos y Cuerpos de Seguridad del Estado se disputará los próximos días 5 y 6 de ... septiembre en el estadio municipal Antonio Naranjo. El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha presentado hoy la iniciativa junto al presidente de la asociación deportiva Madina Cirniana, Blas Carretero, y el capitán del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión de Ronda, José Carlos Hinojosa, y ha subrayado que «es un torneo consolidado en el calendario de nuestra ciudad que tiene un carácter muy especial, porque participan profesionales que desarrollan una labor esencial en la sociedad y a los que siempre hay que poner en valor».

Carretero, por su parte, ha agradecido el respaldo institucional y ha recordado que «es una propuesta que nació hace 25 años y que ha ido creciendo a lo largo de este tiempo gracias al compromiso e implicación de todos los que forman parte de ella». Ha detallado que en esta ocasión participarán una decena de equipos, entre los que se incluyen la Policía Nacional de Málaga, la Policía Local de Málaga, Bomberos y Consorcio de Málaga, el Tercio Alejandro Farnesio IV, Bomberos de Melilla, Policía Local de Algeciras, Policía Local de San Roque, selección del Ayuntamiento de Estepona y selección del Ayuntamiento de Marbella.

Los partidos se desarrollarán el viernes 5, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y el sábado 6 tendrá lugar la semifinal y la final, a partir de las 10.00 horas. Por último, Hinojosa ha indicado que «desde que se puso en marcha esta competición han contado con nosotros y nos hace mucha ilusión seguir disfrutándola».