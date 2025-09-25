El Teatro Ciudad de Marbella acoge este sábado la obra 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca'

El Teatro Ciudad de Marbella acogerá este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas, la representación 'El mar: visión de unos niños que ... no lo han visto nunca', una creación de Xavier Bobés y Alberto Conejero interpretada por Xavier Bobés y Sergi Torrecilla. La propuesta escénica se inspira en la trayectoria del maestro Antoni Benaiges, destinado en 1934 a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, en Burgos. Durante su labor pedagógica introdujo un gramófono y una imprenta que permitieron a los alumnos elaborar cuadernos con reflexiones y anhelos.

En enero de 1936 editaron la obra 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca', en el que expresaban cómo imaginaban un lugar que desconocían. Ese mismo año, Benaiges proyectó llevarlos a Cataluña para que pudieran contemplar el mar, promesa interrumpida por su fusilamiento el 25 de julio de 1936. El montaje combina material documental, objetos y recursos poéticos, generando un espacio de diálogo entre memoria histórica y lenguaje escénico contemporáneo.

Las entradas están disponibles en la taquilla del teatro y en la plataforma www.mientrada.net.