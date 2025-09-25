Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de la obra que se representará este sábado en el Teatro Ciudad de Marbella. SUR

El Teatro Ciudad de Marbella acoge este sábado la obra 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca'

La representación cuenta la historia de un maestro de una escuela rural de Burgos y sus alumnos en los años 30

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:43

El Teatro Ciudad de Marbella acogerá este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas, la representación 'El mar: visión de unos niños que ... no lo han visto nunca', una creación de Xavier Bobés y Alberto Conejero interpretada por Xavier Bobés y Sergi Torrecilla. La propuesta escénica se inspira en la trayectoria del maestro Antoni Benaiges, destinado en 1934 a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, en Burgos. Durante su labor pedagógica introdujo un gramófono y una imprenta que permitieron a los alumnos elaborar cuadernos con reflexiones y anhelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  8. 8 Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga
  9. 9

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  10. 10

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Teatro Ciudad de Marbella acoge este sábado la obra 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca'

El Teatro Ciudad de Marbella acoge este sábado la obra &#039;El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca&#039;