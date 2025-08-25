El susto en carreteta de India Martínez tras salir de Marbella para un concierto La rueda del vehículo en el que viajaba la cantante reventó tras el impacto de un objeto al adelantar a un camión: quedó «totalmente destrozada»

Susto en carretera para la cantante India Martínez con reventón incluido. Afortunadamente fue un incidente con final feliz, según ha contado la propia artista en ... redes. Ocurrió en el trayecto desde Marbella, donde días atrás ofreció un concierto con todas las entradas vendidas, hasta la localidad granadina de Santa Fe, donde tenía previsto otro nuevo espectáculo. «Adelantando a un camión algún objeto se desprende de este mismo y da en nuestra rueda. La rueda se vacía rápidamente salpicando trozos hacia todas partes y cuando paramos, salgo del coche y la veo totalmente destrozada. Por suerte todo quedó en un susto y pudimos llegar al concierto», según cuenta la artista en un post en su cuenta de Instagram con fotos y vídeos del percance y del concierto posterior.

India Martínez asegura que, aunque el show en la localidad granadina comenzó algo más tarde de lo previsto, el público la recibió con cariño incondicional: «hicisteis que se me olvidaran todos los problemas y la noche se acabó convirtiendo en una fiesta!!!!», asegura. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial) La cantante actuó el pasado jueves 21 de agosto en el escenario del Starlite Marbella y su siguiente parada era en la provincia de Granada. La próxima actuación prevista de su gira la llevará a San Fernando (Cádiz), este próximo sábado 30. Tras este espectáculo recalará en Calasparra (Murcia), en la plaza de Toros de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) y en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla antes de llevar su show a México en el mes de noviembre.

