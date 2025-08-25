Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instagram

El susto en carreteta de India Martínez tras salir de Marbella para un concierto

La rueda del vehículo en el que viajaba la cantante reventó tras el impacto de un objeto al adelantar a un camión: quedó «totalmente destrozada»

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:17

Susto en carretera para la cantante India Martínez con reventón incluido. Afortunadamente fue un incidente con final feliz, según ha contado la propia artista en ... redes. Ocurrió en el trayecto desde Marbella, donde días atrás ofreció un concierto con todas las entradas vendidas, hasta la localidad granadina de Santa Fe, donde tenía previsto otro nuevo espectáculo. «Adelantando a un camión algún objeto se desprende de este mismo y da en nuestra rueda. La rueda se vacía rápidamente salpicando trozos hacia todas partes y cuando paramos, salgo del coche y la veo totalmente destrozada. Por suerte todo quedó en un susto y pudimos llegar al concierto», según cuenta la artista en un post en su cuenta de Instagram con fotos y vídeos del percance y del concierto posterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  9. 9 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El susto en carreteta de India Martínez tras salir de Marbella para un concierto

El susto en carreteta de India Martínez tras salir de Marbella para un concierto