Sex Museum y Los Pepes, cabezas de cartel del San Pedro Rock

Las bandas Sex Museum y Los Pepes encabezarán el próximo 27 de septiembre el cartel del XXI Festival San Pedro Rock, que contará con la ... actuación de los grupos locales Abxenta, Art Club Band, Mutación, B4 Midnight y Blue Solis. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado que el evento, de entrada gratuita y que tendrá lugar en el Parque de los Tres Jardines a partir de las 17.00 horas, «es una cita de referencia en el calendario cultural y musical del municipio». El concejal, que ha subrayado que la iniciativa cuenta con más de dos décadas de trayectoria, ha explicado que «tendrá un ambiente familiar, con animaciones infantiles, mercadillo y barras de comida y bebida».

Por su parte, el director general de Cultura y Enseñanza, José Antonio Moreno, ha incidido en el valor del festival «como escaparate para la amplia cantera musical de la zona, que tienen en esta cita una oportunidad para mostrar el trabajo que realizan durante todo el año». Asimismo, ha puesto en acento en la presencia de Los Pepes, grupo londinense integrado por músicos de distintos países, y Sex Museum, referente del rock underground español que celebra su 40 aniversario y presentará su nuevo trabajo discográfico.

Por último, el director artístico del festival, Pepe Chapman, que ha agradecido a la Tenencia de Alcaldía su compromiso con el festival, ha apuntado que este año se han seleccionado cinco bandas locales «priorizando la variedad de estilos». En esta ocasión, actuarán Blue Solid, procedente de la cantera Rock Factor; In Between Midnight, blues fusión; Mutación, formación con integrantes de San Pedro y de Parauta; Arca, un clásico de la escena sampedreña, y Abxenta, veteranos del heavy rock en la ciudad.