El director general de Cultura, José Antonio Moreno, y el teniente de alcalde sampedreños, Javier García, junto el director artístico del festival, Pepe Chapman, han presentado el XXI San Pedro Rock. SUR

Sex Museum y Los Pepes, cabezas de cartel del San Pedro Rock

El festival se celebrará el 27 de septiembre en el Parque de los Tres Jardines

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:00

Las bandas Sex Museum y Los Pepes encabezarán el próximo 27 de septiembre el cartel del XXI Festival San Pedro Rock, que contará con la ... actuación de los grupos locales Abxenta, Art Club Band, Mutación, B4 Midnight y Blue Solis. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado que el evento, de entrada gratuita y que tendrá lugar en el Parque de los Tres Jardines a partir de las 17.00 horas, «es una cita de referencia en el calendario cultural y musical del municipio». El concejal, que ha subrayado que la iniciativa cuenta con más de dos décadas de trayectoria, ha explicado que «tendrá un ambiente familiar, con animaciones infantiles, mercadillo y barras de comida y bebida».

