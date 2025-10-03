Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento ha diseñado el dispositivo de seguridad en la Feria sampedreña. SUR

Unos 200 policías y 25 cámaras velarán por la seguridad en la Feria de San Pedro

Alrededor de 60 agentes permanecerán en el recinto ferial de La Caridad y el resto estarán distribuidos por los accesos y áreas adyacentes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:53

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella desplegará un dispositivo especial de seguridad para la Feria de San Pedro Alcántara, que se desarrollará del miércoles 14 al lunes ... 20 de octubre. El portavoz de la Policía Local, Miguel Ángel Benítez, ha precisado que «el operativo estará integrado por casi 200 efectivos diarios de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos y vigilantes privados» y ha especificado que «un total de 60 agentes estarán destinados al control del recinto de La Caridad, mientras que el resto se centrarán en los accesos y áreas adyacentes».

