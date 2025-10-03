Unos 200 policías y 25 cámaras velarán por la seguridad en la Feria de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella desplegará un dispositivo especial de seguridad para la Feria de San Pedro Alcántara, que se desarrollará del miércoles 14 al lunes ... 20 de octubre. El portavoz de la Policía Local, Miguel Ángel Benítez, ha precisado que «el operativo estará integrado por casi 200 efectivos diarios de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos y vigilantes privados» y ha especificado que «un total de 60 agentes estarán destinados al control del recinto de La Caridad, mientras que el resto se centrarán en los accesos y áreas adyacentes».

Asimismo, ha indicado que «contaremos con un sistema de videovigilancia integral que incluye la instalación de unas 25 cámaras distribuidas por todo el recinto y estará coordinado desde el Centro de Control Operativo (CCO), donde se supervisará en tiempo real la actividad y se gestionará cualquier incidencia».

Benítez ha avanzado que «como novedad de esta edición se permitirá la circulación de caballos dentro del recinto durante dos días, miércoles 14 y jueves 15 de octubre, en horario de 13.00 a 17.00 horas», y ha explicado que se habilitará un sistema de inscripción previo a través de la delegación de Fiestas, con un límite máximo de 25 animales y estrictas normas de seguridad. «Las peñas de caballistas ya están informadas y se harán cumplir las medidas establecidas para que la actividad transcurra sin contratiempos», ha afirmado el portavoz. Otro aspecto destacado será el regreso de los fuegos artificiales en honor al Patrón, que se lanzarán el domingo 19, a las 22.00 horas, desde el Parque de los Tres Jardines.

Transporte público

El representante policial ha insistido en la importancia de que los ciudadanos utilicen medios de transporte público, taxi o autobús, y planifiquen su llegada a la feria de forma segura «para evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol» y ha añadido que «toda la información sobre zonas de aparcamiento y rutas recomendadas estará disponible en las redes sociales del Ayuntamiento».

Por último, ha señalado que «este año también se mantendrá activo un punto morado junto al Centro de Emergencias y Coordinación (CEC), para la atención y prevención de posibles situaciones de violencia de género durante la feria».