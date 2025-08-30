San Pedro Alcántara elige a la Reina y a las Damas de la feria 2025

San Pedro Alcántara eligió en la noche del sábado a la Reina y a las Damas de la feria 2025, que se celebrará del 14 ... al 20 de octubre. El acto, que se celebró en el anfiteatro del bulevar, contó con la asistencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que estuvo acompañada por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y la concejala de Fiestas, Yolanda Marín.

En la categoría infantil, la reina de esta edición será Carla Valenzuela junto a Daniela Vázquez, Nerea Medina y Ainhoa de Haro como damas. Miss San Pedro ha recaído en Alexia Gil y sus damas serán Rocío González y Carla Macías.

En la categoría juvenil, se ha alzado como reina Scarlet Romina y las damas son Jimena López, Sofía Vera y Lucía de Haro. Además, se han elegido como Miss Simpatía a Claudia Moreno Hurtado, como Rey a Rodrigo Parra y como caballeros a Sebastián Parra y Dylan Medina.