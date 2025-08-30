Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, y la concejala de Fiestas, Yolanda Martín, posan con las Reinas y Damas de la feria sampedreña 2025. SUR

San Pedro Alcántara elige a la Reina y a las Damas de la feria 2025

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Marbella

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:26

San Pedro Alcántara eligió en la noche del sábado a la Reina y a las Damas de la feria 2025, que se celebrará del 14 ... al 20 de octubre. El acto, que se celebró en el anfiteatro del bulevar, contó con la asistencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que estuvo acompañada por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y la concejala de Fiestas, Yolanda Marín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  3. 3 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  4. 4 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  5. 5

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  6. 6 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  7. 7

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  8. 8

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  9. 9 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  10. 10 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur San Pedro Alcántara elige a la Reina y a las Damas de la feria 2025

San Pedro Alcántara elige a la Reina y a las Damas de la feria 2025