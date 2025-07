Rajoy guarda silencio al ser preguntado en Marbella por los casos de corrupción

María Albarral Marbella Martes, 1 de julio 2025, 21:20 Comenta Compartir

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció este martes una masterclass sobre el futuro de Europa en el marco de los cursos de verano que ... la Universidad de Málaga (UMA) organiza en Marbella. El popular no ha quiso en ningún momento contestar a los periodistas las preguntas sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. De esta manera, no ofreció ningún tipo de valoración sobre el caso Koldo y la entrada a prisión del ex diputado socialista, Santos Cerdán, así como tampoco ha respondido sí o no ante cuestiones como si el presidente, Pedro Sánchez, debería dimitir o si considera que hay más miembros del actual gobierno implicados en esta trama.

Rajoy llegaba al Hospital Real de la Misericordia de la localidad casi media hora tarde debido a que fue uno de los afectados por los retrasos de la alta velocidad ocurridos en la línea de Madrid a Málaga. «Estaba ya montado en el tren y nos han informado que la espera iba para largo», ha explicado el popular. «Con suerte, he podido volar hasta Málaga y cumplir mi compromiso de estar aquí», puntualizó el expresidente que ha sido recibido por la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz y la vicerrectora de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la UMA, María José Berlanga. El ponente comenzó su clase magistral acompañado por la catedrática en Derecho por la UMA, Magdalena Martín. El expresidente sñaló al comienzo de su charla que «la Unión Europea es una historia de éxito que consiguió crear un espacio de paz y de bienestar» y ha afirmado que «fue un triunfo de las democracias, un sistema que hay que seguir fortaleciendo porque garantiza derechos, libertades, pluralismo político y, sobre todo, primacía de la ley». Rajoy analizó de manera contundente el papel actual de EEUU y China como las dos potencias principales a nivel mundial así como los conflictos más acusados del panorama internacional. Autosuficiencia El expresidente apuntó en su conferencia que «no sabemos si el orden mundial va a cambiar» a lo que añadió que sea como sea «nuestro sitio está del lado de las democracias y nunca de las dictaduras». En este contexto, explicó que «sería una mancha para Europa y en la historia de más de dos siglos de Estados Unidos, un país que luchó y presume de su democracia, que Putin le gane a Ucrania». Rajoy insistió en que «preservar nuestras democracias es nuestra primera obligación» señalando como segunda el hecho de no depender de las dictaduras para nada. «Tenemos que tener autonomía energética, tecnológica y de defensa», apostilló.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión