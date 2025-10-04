Marbella prepara una programación variada y transversal por el Día de la Hispanidad

El Ayuntamiento ha preparado una programación transversal, con la colaboración de varias delegaciones municipales, con el objetivo de conmemorar el Día de la Hispanidad, el ... próximo 12 de octubre, desde distintos ámbitos. El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha subrayado que se ha querido que «Marbella viva intensamente la Fiesta Nacional y que vecinos y visitantes encuentren actividades en las que participar, desde la izada de la bandera hasta las conferencias históricas o el festival multicultural».

En este sentido, ha detallado que entre los días 8 y 11 de octubre se llevará a cabo el reparto gratuito de más de 500 banderas de España, que podrán recogerse en las oficinas de Turismo de la Plaza de los Naranjos, La Fontanilla y San Pedro Alcántara, así como en las sedes de distrito de Nueva Andalucía, Las Chapas y de la propia delegación de Participación Ciudadana, en la calle Jacinto Benavente número 10. Además, se instalarán más de 120 banderas y banderolas en diversas vías y espacios, que lucirán durante toda la semana, ha indicado, el edil. «Queremos que los colores de España también ornamente los balcones de los vecinos como una manera de compartir orgullo y mostrar unidad», apuntó.

Rodríguez ha concretado que el domingo 12 de octubre la jornada comenzará a las 10.00 horas con la solemne izada de la bandera nacional en la glorieta del Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe con Ashmawi, la más grande del municipio, con 75 metros cuadrados, a cargo de la Policía Local y acompañado por el himno nacional interpretado por la Banda Municipal.

Posteriormente, el Ayuntamiento se sumará a los actos organizados por la Guardia Civil en honor a su patrona, la Virgen del Pilar, que incluirán, a partir de las 11.00 horas, la misa en la Iglesia de la Encarnación y el acto institucional en el Acuartelamiento de la Plaza de Leganitos. Por la tarde, la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel organizará la procesión de la Virgen del Pilar, que saldrá a las 19.00 horas desde la Encarnación para recorrer el centro histórico hasta su capilla en la calle Reino de Aragón, en el marco de las fiestas del barrio Pilar-Miraflores, que se celebrarán del 9 al 12 de octubre.

Conferencias y celebración popular

El programa se completa con un ciclo de conferencias sobre expediciones científicas en Latinoamérica, organizado por la delegación de Cultura en el Hospital Real de la Misericordia. El 6 de octubre se ofrecerá la conferencia 'Malaspina: la vuelta al mundo en nombre de la ciencia', el día 7 se abordará 'La expedición de Humboldt a Hispanoamérica' y el 8 de octubre se cerrará con 'La vacuna contra la viruela: la expedición filantrópica de Balmis a Ultramar'. Además, del 10 al 13 de octubre se celebrará en el Parque de la Represa el Festival de la Hispanidad, con espectáculos y gastronomía de España y países latinoamericanos, organizado por la delegación de Extranjeros Residentes.

El delegado municipal ha destacado que «esta programación es fruto de la colaboración de distintas delegaciones, lo que refleja el carácter abierto y transversal» de esta conmemoración. «Desde todos los ámbitos hemos querido poner en valor la importancia del 12 de octubre, conjugando historia, cultura y celebración popular», ha añadido el concejal, que ha animado a los vecinos «a participar en los actos, a engalanar sus hogares con la bandera y a compartir juntos una semana en la que Marbella vivirá con orgullo el Día de la Hispanidad y la Fiesta Nacional».