La unidad de transporte de la Policía Local cuenta con un inspector, un subinspector y un oficial, con varios agentes a su cargo. SUR

La Policía de Marbella ha puesto este año 190 sanciones a VTC tras casi 600 inspecciones

El gobierno municipal, que puso en marcha una unidad específica en el seno de la Policía Local, traslada al nuevo presidente de Taxisol su compromiso con el sector

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:17

El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha mantenido esta mañana una reunión con el nuevo presidente de Taxisol, José Antonio Cea, y le ha ... trasladado el compromiso con el sector por parte de la Policía Local, que cuenta con una unidad específica de transporte. El edil ha resaltado que esta área dentro del cuerpo municipal, «se puso en marcha para mantener una máxima calidad en el servicio que se presta en la ciudad en esta materia y la lucha contra el intrusismo, buscando evitar la competencia desleal».

