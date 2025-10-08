La Policía de Marbella ha puesto este año 190 sanciones a VTC tras casi 600 inspecciones

El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha mantenido esta mañana una reunión con el nuevo presidente de Taxisol, José Antonio Cea, y le ha ... trasladado el compromiso con el sector por parte de la Policía Local, que cuenta con una unidad específica de transporte. El edil ha resaltado que esta área dentro del cuerpo municipal, «se puso en marcha para mantener una máxima calidad en el servicio que se presta en la ciudad en esta materia y la lucha contra el intrusismo, buscando evitar la competencia desleal».

Al frente de este departamento se encuentran un inspector, un subinspector y un oficial, con varios agentes a su cargo, que «se han encargado de realizar campañas a lo largo de todo el año vigilando y controlando los VTC y también a los propios taxistas, a petición del colectivo, para alcanzar la máxima excelencia y que se cumplan las normas de vestimenta, de la atención que ofrecen y que tengan en regla toda la documentación», ha apuntado.

Fruto de este trabajo, en lo que llevamos de 2025 se han realizado 569 inspecciones a VTC, que se han saldado con 190 denuncias durante los primeros nueve meses del año, ha apostillado el responsable municipal. «Solamente Granada, Málaga capital y Marbella, dentro de toda la región, tenemos un convenio con la Junta de Andalucía que nos permite tramitar este tipo de sanciones de principio a fin», ha explicado el concejal. A este respecto, ha añadido que «esto supone que, además de llegar estas sanciones, se producen inmovilizaciones de aquellos vehículos que vemos que tienen incumplimientos graves».

Un servicio ejemplar

Díaz ha puesto el acento en el hecho de que el sector del taxi de Marbella «es ejemplar en Andalucía y en España, tal y como reconocen las personas que nos visitan, y demuestran una gran calidad en el servicio que presta». Por su parte, Cea, que lleva cinco meses como presidente de Taxisol (entidad que cuenta con 320 asociados del total de 347 taxis del municipio) ha agradecido la labor y la colaboración de la Policía Local y ha mostrado su satisfacción con el encuentro.

En relación a las inspecciones del sector, ha indicado que son «aspectos que tenemos que ir subsanando poco a poco para que el futuro sea aún mejor, aunque en estos momentos estamos en vanguardia». «Estamos añadiendo nuevas paradas, que estamos gestionando también con aplicaciones innovadoras, y estamos muy satisfechos con nuestro trabajo, esperando que el pueblo de Marbella también lo esté», ha reseñado.