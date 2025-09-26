Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz y edil de Movilidad, Félix Romero, habla con el teniente de alcalde San Pedro, Javier García. Josele

El Pleno de Marbella da luz verde a la ordenanza de la zona azul

Las sanciones se podrán anular de manera telemática y los vecinos y los empresarios podrán proponer la creación y modificación de áreas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:10

El nuevo escenario de las áreas de aparcamiento restringido en Marbella está más cerca de ser una realidad. El Pleno del Ayuntamiento aprobó este viernes ... en su sesión ordinaria de septiembre la nueva ordenanza del estacionamiento regulado, que sustituirá al modelo vigente desde hace más de diez años y que adapta la movilidad urbana a las nuevas necesidades, manteniendo «una de las tarifas más bajas» del país, según apuntó el portavoz municipal y concejal de Movilidad, Félix Romero. Para que el nuevo escenario se pueda aplicar deberá aprobarse de manera definitiva este texto, que es el marco general; hacer la propio con la nueva ordenanza fiscal, elaborando previamente un estudio económico; y, por último, trasladar el contenido de ambas normas al pliego de condiciones de la licitación del servicio de gestión y contratarlo.

