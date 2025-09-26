El Pleno de Marbella da luz verde a la ordenanza de la zona azul

El nuevo escenario de las áreas de aparcamiento restringido en Marbella está más cerca de ser una realidad. El Pleno del Ayuntamiento aprobó este viernes ... en su sesión ordinaria de septiembre la nueva ordenanza del estacionamiento regulado, que sustituirá al modelo vigente desde hace más de diez años y que adapta la movilidad urbana a las nuevas necesidades, manteniendo «una de las tarifas más bajas» del país, según apuntó el portavoz municipal y concejal de Movilidad, Félix Romero. Para que el nuevo escenario se pueda aplicar deberá aprobarse de manera definitiva este texto, que es el marco general; hacer la propio con la nueva ordenanza fiscal, elaborando previamente un estudio económico; y, por último, trasladar el contenido de ambas normas al pliego de condiciones de la licitación del servicio de gestión y contratarlo.

Romero, que ha defendido que la normativa «busca fomentar la rotación de vehículos y apoyar al comercio local, incorporando también medidas específicas para residentes», ha detallado que el municipio se dividirá en cuatro distritos y que contará con las tipologías de aparcamiento roja y naranja que se sumarán a las azul y verde ya existentes.

El edil ha señalado que la zona azul ampliará el límite a dos horas y media y permitirá su uso por residentes con tarifa reducida; la zona verde, pensada para áreas residenciales con limitación de cuatro horas para no residentes; y la nueva zona naranja, para aparcamientos públicos y bolsas de estacionamiento con tarifa reducida de 24 horas, que podrá habilitarse también durante grandes eventos. Además, habrá un área roja de alta rotación, en zonas ubicadas junto a servicios públicos, con un máximo de 30 minutos de estacionamiento, si bien Romero ha apuntado que se está barajando la posibilidad de elevar el límite a 45 minutos.

Las sanciones no sólo podrán anularse en casos de exceso del tiempo abonado, sino también cuando no se ha sacado ticket

Asimismo, ha destacado que se podrán anular sanciones de forma telemática durante 24 horas con un pago reducido de 5 euros, que será aplicable no sólo a los casos en los que se ha excedido el tiempo abonado, sino también cuando no se ha pagado por el estacionamiento. Además, se implantará el control obligatorio de las zonas de carga y descarga con 'ticket cero' y tiempo máximo de estacionamiento y se incorporarán puntos de recarga para vehículos eléctricos en el término municipal.

Por último, ha indicado que la nueva ordenanza contempla que asociaciones empresariales, juntas de vecinos y la propia ciudadanía puedan proponer la creación o modificación de zonas reguladas.

Nuevo parking de 600 plazas en el Albergue África

El Pleno ha dado también el visto bueno a un nuevo avance para impulsar el proyecto de creación de 600 plazas de aparcamiento subterráneo, siguiendo el modelo implantado en calle Doha, y más de 8.500 metros cuadrados de instalaciones deportivas en el Albergue África. El concejal de Obras, Diego López, ha valorado que la autorización de la excepción de la plurianualidad prevista inicialmente «facilita que los terrenos pasen a ser municipales y asegura la colaboración de la Junta de Andalucía». «Este punto no es un trámite más, es hacer ciudad y responder con hechos», ha apostillado.

En la sesión plenaria se ha aprobado, por cuestiones legales, la derogación del reglamento de semibarreras y garitas

En otro orden de cosas, se ha dado luz verde a la derogación del reglamento regulador de instalación de semibarreras y garitas en la ciudad, publicado en 2014. El edil de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha recordado que «la decisión se adopta por motivos de seguridad jurídica y con el objetivo de clarificar la normativa en vigor». En este sentido, ha avanzado que nuevo el Plan General recogerá «los parámetros necesarios para regular de forma clara estas cuestiones» y que, mientras tanto, «se instruirá a los servicios jurídicos para que no se tramite ninguna petición relacionada con la ordenanza».

Playas de San Pedro y algas

En el apartado de propuestas de los grupos municipales, se ha acordado volver a reclamar al Gobierno central la ejecución de la estabilización de las playas de Marbella y San Pedro. El concejal de Playas, Diego López, ha lamentado que la actuación «sigue en el mismo punto» y ha exigido que «se den fechas concretas de licitación y partidas presupuestaria». «Lo que pedimos es que el Ejecutivo de Sánchez se tome en serio este proyecto y cumpla sus compromisos con nuestra ciudad», ha abundado.

El Pleno ha pedido un plan específico para el control y recogida de algas con presupuestos, coordinación entre ayuntamientos y apoyo al sector económico, turístico y pesquero

En la misma línea, ha salido adelante la propuesta para exigir al Gobierno central que asuma la retirada de las algas invasoras que afectan a las playas del municipio. López ha aludido a que la demanda es «urgente y absolutamente justa» y ha pedido un plan específico para el control y recogida que «incluya partidas presupuestarias, coordinación entre ayuntamientos de la zona y apoyo al sector económico, turístico y pesquero». «El problema afecta a pescadores, hoteles, chiringuitos, negocios de playa, vecinos y a la imagen turística de Marbella», ha agregado.

Por último, se ha dado el visto bueno a las mociones para regular las condiciones de teletrabajo de los empleados municipales; para instar a la Junta de Andalucía a dotar de personal a las instalaciones sanitarias y para mejorar la recogida de residuos y la gestión del punto limpio del polígono industrial La Ermita. Igualmente, se han aprobado las propuestas para estudiar la viabilidad de adecuar un espacio específico para la práctica del dominó en el Centro de Personas Activas 1 de San Pedro Alcántara y para el control del absentismo y bajas laborales del personal del Ayuntamiento.