El pleno de Marbella acepta la herencia de 2,5 millones de euros del fundador de La Meridiana

El pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes 31 de octubre la aceptación del legado del empresario Paolo Ghirelli, fundador del restaurante La ... Meridiana y fallecido el pasado mes de agosto, quien ha dejado en herencia 2,5 millones de euros de su patrimonio a la ciudad con el objetivo de destinarlos a la atención y bienestar de las personas mayores.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha calificado este gesto como «de enorme generosidad y compromiso con el municipio», y ha subrayado que «refleja el espíritu solidario y altruista de una persona muy vinculada a la vida social, cultural y gastronómica de la localidad durante décadas».

La regidora ha señalado que el Consistorio ya trabaja, en coordinación con los albaceas, en definir el destino concreto de los fondos, que podrían aplicarse a programas municipales de ayuda a domicilio, atención inmediata y lucha contra la soledad no deseada, así como al equipamiento de la residencia pública del Trapiche, actualmente en construcción y que estará lista el año que viene.