Imagen de la sesión plenaria ordinaria de octubre celebrada este viernes. Josele

El pleno de Marbella acepta la herencia de 2,5 millones de euros del fundador de La Meridiana

El dinero, por voluntad de Paolo Ghirelli, se dedicará a los mayores, y el Ayuntamiento sigue trabajando con los albaceas en el destino concreto de los fondos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:59

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes 31 de octubre la aceptación del legado del empresario Paolo Ghirelli, fundador del restaurante La ... Meridiana y fallecido el pasado mes de agosto, quien ha dejado en herencia 2,5 millones de euros de su patrimonio a la ciudad con el objetivo de destinarlos a la atención y bienestar de las personas mayores.

