Promoción de 73 viviendas en Nueva Andalucía, que se entregarán próximamente. Josele

El plan de vivienda que tiene en marcha el Ayuntamiento de Marbella: 1.373 casas

En San Pedro están en marcha tres promociones que suman 257 inmuebles, 173 de ellas en alquiler y el resto en propiedad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:22

El plan de vivienda que tiene en ejecución el Ayuntamiento de Marbella alcanza la cifra de 1.373 inmuebles. Un millar se corresponden a la ... meta marcada por el gobierno municipal para poner VPO de alquiler temporal al servicio de trabajadores y funcionarios que se trasladan a Marbella en suelo municipal cedido gratuitamente, y para el que ya se han interesado una decena de empresas. De momento hay una parcela de 10.000 metros cuadrados en Las Chapas ofertada con capacidad para 280 inmuebles, pero la iniciativa, que es posible gracias a la nueva normativa autonómica que permite destinar suelo para equipamiento público a alojamiento dotacional, se pretende llevar también a Marbella, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara.

