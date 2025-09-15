El plan de vivienda que tiene en marcha el Ayuntamiento de Marbella: 1.373 casas

El plan de vivienda que tiene en ejecución el Ayuntamiento de Marbella alcanza la cifra de 1.373 inmuebles. Un millar se corresponden a la ... meta marcada por el gobierno municipal para poner VPO de alquiler temporal al servicio de trabajadores y funcionarios que se trasladan a Marbella en suelo municipal cedido gratuitamente, y para el que ya se han interesado una decena de empresas. De momento hay una parcela de 10.000 metros cuadrados en Las Chapas ofertada con capacidad para 280 inmuebles, pero la iniciativa, que es posible gracias a la nueva normativa autonómica que permite destinar suelo para equipamiento público a alojamiento dotacional, se pretende llevar también a Marbella, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara.

Las 373 casas restantes se corresponden con promociones que están en marcha o pendientes de entrega. Entre estas últimas se encuentran las 73 casas de promoción pública en Nueva Andalucía. En estos momentos, según datos del Ayuntamiento, están visados ya más del 95% de los contratos y remitidos a la Delegación de la Junta de Andalucía y se está trabajando con la promotora en la calificación definitiva, que se aprobará una vez que estén listos los certificados de Hidralia y Endesa. Cuando se dé este paso se formalizarán las escrituras de venta y los adjudicatarios podrán ocupar su vivienda.

De igual forma, el Ayuntamiento ha levantado una promoción de 18 viviendas protegidas para alquiler joven en el edificio de la antigua Escuela Oficial de Idiomas, que está ya construida y que están pendiente del equipamiento de las cocinas y de la ejecución de los trámites necesarios para que sus adjudicatarios puedan ocuparlas, lo que se prevé que se realice antes de final de año.

Antes de final de año se entregarán 18 viviendas de alquiler temporal y se sortearán 84 en propiedad con 15.000 euros de ayuda

El Ayuntamiento ha impulsado también la construcción de 84 viviendas de promoción pública en la zona sur de San Pedro Alcántara, cuya obra ya ha arrancado. Este proyecto, que desarolla la Fundación Vimpyca, incluye ayudas a la entrada, que otorga el Ayuntamiento por valor de 10.000 euros, lo que supone un desembolso total de 840.000 euros. Por su parte, Vimpyca ofrece 5.000 euros por cada vivienda por este mismo concepto. Sobre esta promoción el Consistorio tiene previsto realizar el sorteo de adjudicación antes de que finalice el año.

Unidad de Vivienda y Gestión de Suelo

También en San Pedro se desarrollarán dos promociones de 173 viviendas de protección en régimen de alquiler reglado, y el Ayuntamiento dará prioridad a la concesión de la licencia de obras. Además, el Consistorio ha licitado una parcela de 3.000 metros cuadrados para construir 25 nuevas viviendas protegidas en Arroyo Palomeras, que ha sido adjudicada a Sierra Blanca Epic SL. Formalizada en escritura pública el pasado 27 de agosto, en el plazo de dos meses la promotora presentará el proyecto básico.

Este plan se desarrolla después de que en este mandato el Ayuntamiento haya puesto en marcha la Unidad de Vivienda y Gestión del Suelo, adscrita a la Delegación de Hacienda, con el objetivo no sólo de impulsar proyectos, sino también de atención al público, apoyo y gestión documental, reforzando el compromiso municipal en esta materia.