Concentración del Sindicato Médico de Málaga celebrada hoy en Marbella. SUR

Un paciente insulta y amenaza a una médica del Costa del Sol con «manosear sus zonas sexuales»

El SMM afirma que el hombre tuvo que ser conducido por los vigilantes de seguridad a la salida del hospital

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:44

Un total de 38 agresiones físicas y verbales a médicos se han producido en lo que va de año en Málaga, frente a las 30 ... de 2024. Los casos siguen creciendo sin control. El último tuvo lugar el 2 de septiembre en una consulta externa del Hospital Costa del Sol de Marbella, cuando una médica fue insultada y amenazada por un paciente, que, además, trató «de manosear las zonas sexuales de la profesional». El usuario respondió de forma agresiva a las preguntas de la sanitaria, según ha denunciado hoy el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que ha celebrado una concentración a las puertas del centro.

