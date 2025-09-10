Un paciente insulta y amenaza a una médica del Costa del Sol con «manosear sus zonas sexuales»

Un total de 38 agresiones físicas y verbales a médicos se han producido en lo que va de año en Málaga, frente a las 30 ... de 2024. Los casos siguen creciendo sin control. El último tuvo lugar el 2 de septiembre en una consulta externa del Hospital Costa del Sol de Marbella, cuando una médica fue insultada y amenazada por un paciente, que, además, trató «de manosear las zonas sexuales de la profesional». El usuario respondió de forma agresiva a las preguntas de la sanitaria, según ha denunciado hoy el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que ha celebrado una concentración a las puertas del centro.

El usuario, según el delegado del SMM en el Costa del Sol, dirigió insultos «con un fuerte contenido machista a la paciente», lo que la sumió en una situación de ansiedad que le impidió seguir atendiendo al resto de pacientes. «Es algo intolerable», ha dicho, para indicar que el botón de pánico funcionó perfectamente, pero no hubo tiempo de reacción porque «todo ocurrió muy rápido».

El usuario es un hombre «conflictivo» ya «conocido» por el personal sanitario del centro, y tuvo «que ser conducido por los vigilantes de seguridad a la salida del hospital», ha precisado el SMM.

«Sea cual sea la condición de los pacientes en los centros de salud y hospitales de la provincia malagueña, lo que sí está claro, y este sindicato vuelve a denunciar de nuevo, es la falta de respeto, de educación y de consideración con los trabajadores sanitarios y con los facultativos en particular», ha denunciado el sindicato.

Asimismo, el SMM ha exigido a la Junta de Andalucía «la necesidad de implantar medidas más eficaces y contundentes que contribuyan a erradicar estos comportamientos, que ya suman 38 agresiones a médicos en la provincia en lo que va de año».