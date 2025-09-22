El 1 de octubre, fecha límite para optar a la nueva promoción de 84 viviendas en San Pedro Alcántara

Los marbellíes que quieran optar a una de las 84 viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en la zona sur de San Pedro Alcántara deberán ... inscribirse antes del 1 de octubre en el Registro municipal de demandantes. Los planes del Consistorio pasan por efectuar el sorteo de la promoción antes de que finalice el año y el primer día de octubre es el plazo fijado para cerrar la lista de las personas que entrarán en el bombo para la adjudicación de estos 84 inmuebles. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web https://vivienda.marbella.es.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha explicado que actualmente hay más de un millar de personas dadas de alta que «están pendientes aún de regularizar sus solicitudes» con la aportación de documentación. «Es absolutamente imprescindible estar registrado y cumplir todos los requisitos para poder estar en el primer listado, tras el que se abrirá un periodo de alegaciones», subrayó la regidora, quien ha destacado que el objetivo es impulsar la construcción de un millar de inmuebles públicos destinados a compra o alquiler antes de que finalice la legislatura. Muñoz ha cifrado en 3.207 el número de personas inscritas actualmente, sumando el régimen joven (1.796) y el general (1.411), incluyendo a esas más de 1.000 personas que aún deben subsanar su solicitud.

Los aspirantes deben estar empadronados en Marbella, no disponer de otra casa en propiedad y cumplir el requisito de renta

La primera edil, quien ha enumerado que entre los requisitos para poder acceder a uno de estos inmuebles se encuentra el empadronamiento en Marbella, no disponer de otra vivienda en propiedad y la acreditación de ingresos mínimos y máximos en el marco de la normativa autonómica, ha recordado que el proyecto de San Pedro Alcántara cuenta con 42 unidades destinadas a jóvenes menores de 35 años con ingresos que no superen tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y otras 38 de régimen general, en este caso para familias con rentas de hasta 5,5 veces el IPREM.

En 2025 este indicador está situado en 8.400 euros anuales, por lo que el límite que no se podría rebasar es de 25.200 euros en el caso de los jóvenes, y de 46.200 en el caso de las viviendas de régimen general. Igualmente, se reservan cuatro adaptadas para personas con movilidad reducida.

El precio de las viviendas oscila entre los 170.000 euros de las pequeñas y los 236.000 de las más grandes y adaptadas

Muñoz ha remarcado además que se otorgarán ayudas directas para la compra de 10.000 euros por parte del Ayuntamiento y de 5.000 euros aportados por la Fundación Vimpyca, adjudicataria de su construcción, «lo que permite rebajar el precio de las viviendas en 15.000 euros». Esta aportación supone «un esfuerzo presupuestario» de 840.000 euros por parte del Consistorio.

En concreto, las destinadas a jóvenes, con unos 97 metros cuadrados construidos, se sitúan en 170.000 euros tras la aplicación de las ayudas; las de régimen general, de 112 metros cuadrados, en 220.000 euros, y las adaptadas, de mayor superficie, en 236.000 euros. El proyecto contempla dos edificios residenciales de diseño moderno y sostenible con jardines y piscina comunitaria y todas las viviendas contarán con garaje y trastero.

«Es una gran oportunidad para 84 familias, que podrán acceder a una vivienda moderna y bien situada a precios ventajosos» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

La regidora ha subrayado que esta promoción, que ya se encuentra en ejecución, es una «gran oportunidad» para 84 familias del municipio, que «podrán acceder a una vivienda moderna y bien situada a precios ventajosos». Asimismo, ha incidido en que el sorteo se realizará «con absoluta transparencia y bajo la supervisión de los técnicos municipales, garantizando un proceso justo y abierto».

En este sentido, ha aludido a iniciativas que ya están en marcha, como los 73 inmuebles de Nueva Andalucía, finalizados y cuyos adjudicatarios están completando los trámites para entrar a vivir; las 18 de alquiler en Travesía Huerta de Los Cristales, en la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas, cuya entrega totalmente equipadas se prevé en los próximos meses; el proyecto de 25 viviendas en la zona de Arroyo Palomera y dos iniciativas más, con 170 unidades en San Pedro Alcántara y otras 230 en Marbella, a lo que ha añadido el impulso a la construcción de alojamientos en alquiler a precio tasado y en suelos municipales en colaboración con la iniciativa privada.