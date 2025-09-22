Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha considerado una «gran oportunidad» esta promoción. Josele

El 1 de octubre, fecha límite para optar a la nueva promoción de 84 viviendas en San Pedro Alcántara

42 casas son para menores de 35 años con ingresos de hasta 25.200 euros anuales y para las restantes el umbral es de 46.200 euros

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:40

Los marbellíes que quieran optar a una de las 84 viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en la zona sur de San Pedro Alcántara deberán ... inscribirse antes del 1 de octubre en el Registro municipal de demandantes. Los planes del Consistorio pasan por efectuar el sorteo de la promoción antes de que finalice el año y el primer día de octubre es el plazo fijado para cerrar la lista de las personas que entrarán en el bombo para la adjudicación de estos 84 inmuebles. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web https://vivienda.marbella.es.

