Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La enfermedad requiere unas curas diarias largas y dolorosas. SUR

Objetivo enfermera: la jornada solidaria de la asociación Debra Piel de Mariposa

La entidad organiza el día 20 un torneo de golf y una cena para poder contratar a una profesional que haga curas y guíe a las familias

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:00

El objetivo es contratar durante un año a una enfermera y el medio, un torneo de golf y una cena solidaria. Es la iniciativa que ... ha puesto en marcha Debra Piel de Mariposa, la única organización a nivel nacional dedicada a mejorar el día a día de las familias afectadas por la epidermólisis bullosa, una enfermedad poco frecuente, genética e incurable a día de hoy que causa una extrema fragilidad de la piel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8

    La búsqueda de habitación salta de los portales inmobiliarios a las redes sociales
  9. 9 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Objetivo enfermera: la jornada solidaria de la asociación Debra Piel de Mariposa

Objetivo enfermera: la jornada solidaria de la asociación Debra Piel de Mariposa