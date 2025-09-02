La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella

La empresa Diez ha irrumpido en el mercado inmobiliario de Marbella con un modelo innovador que sitúa la arquitectura técnica en el centro del proceso ... de adquisición de una vivienda. Fundada por Carlos Rodríguez, arquitecto técnico titulado, la firma presenta un concepto pionero: un servicio de asesoría inmobiliaria exclusivo, dirigido únicamente al comprador y basado en el análisis técnico de cada vivienda antes de ser visitada por el cliente.

A diferencia de las agencias tradicionales, Diez no depende de un porfolio propio de inmuebles en venta. Su prioridad es escuchar las necesidades de cada cliente y, a partir de ahí, buscar en todo el mercado —incluyendo propiedades exclusivas de otras agencias e inmuebles 'off market'— aquellas opciones que mejor encajen con su perfil. Este enfoque «asegura una selección objetiva y garantiza que la recomendación siempre responde a los intereses del comprador, no a la cartera de la agencia», señala Carlos Rodríguez, fundador de la firma.

«Lo que ofrecemos es que el cliente adquiera una vivienda desde un criterio más técnico que comercial; muchas veces se acaba transmitiendo información que no es cierta» Carlos Rodríguez Arquitecto técnico y CEO de Diez

Es como si un mecánico te asesorara en la compra de un vehículo buscando en todos los concesionarios. «Una casa no es solo lo bonita que sea, su localización y la decoración que tenga; lo que ofrecemos es que el cliente adquiera una vivienda desde un criterio más técnico que comercial, porque muchas veces, por desconocimiento, se acaba transmitiendo información que no es cierta», apunta Rodríguez.

Decisiones libres de riesgos ocultos

El funcionamiento de Diez es claro: cada propiedad identificada es previamente estudiada por un arquitecto técnico, que revisa estructura, distribución, calidades y potencial de inversión. Solo aquellas que cumplen con los criterios establecidos son presentadas al cliente, aportando eficiencia, ahorro de tiempo y decisiones libres de riesgos ocultos. La empresa también analiza las cuestiones legales que puedan afectar al inmueble, y asesora tanto al comprador final como al inversor o a la empresa que quiere comprar una vivienda para reformar y ponerla de nuevo en el mercado.

«Marbella necesitaba un servicio inmobiliario más riguroso y transparente. Con Diez, el comprador accede a un asesor exclusivo que, además de conocer el mercado, es un arquitecto técnico capaz de validar cada operación desde un punto de vista profesional», señala su CEO. Se trata de garantizar a los clientes un proceso «seguro, transparente y sin costes adicionales». Y es que los honorarios de la empresa no los abona su cliente, sino que salen de la comisión de la agencia vendedora.

Diez se posiciona así como la primera firma en Marbella que integra arquitectura técnica y asesoría inmobiliaria en un mismo servicio, ofreciendo a los compradores «un acompañamiento exclusivo, preciso y discreto en cada paso de la operación».