Carlos Rodríguez, arquitecto técnico y CEO de la empresa Diez. SUR

La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella

La empresa Diez irrumpe en el mercado marbellí con un modelo innovador que sitúa la arquitectura técnica en el centro del proceso de adquisición

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:12

La empresa Diez ha irrumpido en el mercado inmobiliario de Marbella con un modelo innovador que sitúa la arquitectura técnica en el centro del proceso ... de adquisición de una vivienda. Fundada por Carlos Rodríguez, arquitecto técnico titulado, la firma presenta un concepto pionero: un servicio de asesoría inmobiliaria exclusivo, dirigido únicamente al comprador y basado en el análisis técnico de cada vivienda antes de ser visitada por el cliente.

