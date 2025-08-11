Noche solidaria entre máscaras en Marbella

La cantera de Nagüeles se vistió anoche de largo en una fiesta de máscaras para acoger la tradicional Gala Starlite. La Fundación de Sandra García- ... Sanjuán recaudó fondos para diferentes causas benéficas, entre ellas los proyectos solidarios de las Fundaciones Niños en Alegría y Lágrimas y Favores.

La ausencia de Antonio Banderas, anfitrión por antonomasia, dejó un sabor de boca agridulce entre los asistentes. Sin embargo, el actor malagueño más internacional quiso estar presente con los comensales a través de una videollamada. El intérprete está trabajando actualmente en Londres, donde está rodando una película, y recibió un caluroso aplauso por parte de los asistentes que le cantaron con motivo de su 65 cumpleaños.

A la gala asistió también la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, acompañada por otros miembros del equipo de gobierno. «Marbella es solidaria y esto es un ejemplo. El Ayuntamiento apoya esta parte importante de la sociedad con voluntarios, organizaciones y asociaciones y, en este caso, yo creo que la gala de Starlite lo que hace con la recaudación es apoyar durante todo el año a qué esas organizaciones puedan trabajar y puedan hacer la función para las que se han creado», apuntó la regidora.

Por la alfombra roja pasaron rostros conocidos como Paula Echeverría, Irene Villa, María José Suárez, Carmen Lomana, Juan Peña, además de Nicole Kimpel y Javier Banderas, entre otros.

Valeria Mazza y Cayetana Guillén Cuervo fueron las encargadas de presentar el evento, y Marilia Andrés, Los Alpresa y Fátima Flores amenizaron la velada con sus actuaciones.

Premiados

Sin embargo, el foco mediático se lo llevó, en esta ocasión un sonriente Kerem Bürsin, el actor de moda por su participación en telenovelas turcas. El intérprete recibió el premio Influencia 2025 de la Fundación Starlite, en reconocimiento «a su forma poderosa y consciente en que utiliza su plataforma para inspirar un cambio positivo en la sociedad».

«Kerem, más allá de su éxito como actor, se ha convertido en un verdadero defensor de la igualdad y la sostenibilidad. Como primer embajador nacional de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en Turquía, ha ayudado a movilizar a hombres y niños para que apoyen la igualdad de género. También es embajador de buena voluntad de Unicef», señalan desde Starlite.

El turco se mostró encantado de estar en Marbella y reconoció que ya la había visitado anteriormente. Bürsin no descartó trabajar en España y mostró su entusiasmo ante la idea de poder colaborar «junto a un gran actor como es Banderas».

El actor turco Kerem Bürsin asistió a la gala y fue uno de los premiados. Cayetana Guillén Cuervo presentó la gala junto a Valeria Mazza. La actriz Paula Echeverría repitió un año más en la alfombra roja de Starlite Josele

Además de él, anoche recibieron un reconocimiento por su solidaridad Lucy Doughty, Ismael Cala y Pedro Rodríguez. «La solidaridad es entender dentro de la compasión, el amor al prójimo y comprender el dolor humano que cada uno de nosotros vive», señaló Doughty.

Por su parte, Cala destacó «la importancia del equilibrio entre inteligencia emocional y coeficiente intelectual, que al final es inteligencia del espíritu humano, el espíritu que busca estar en paz estar en equilibrio decirle no a la violencia y a pesar de ser distintos no estar distantes».

«La solidaridad es algo absolutamente necesario, es una obligación moral con la que hay que cumplir para ayudar a los más necesitados», apuntó, finalmente Fernández.

Además de la entrega de premios se realizó una subasta para recaudar fondos para las distintas causas benéficas.