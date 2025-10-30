Muñoz destaca la fortaleza en empleo y la estabilidad del turismo en Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha resaltado la fortaleza en empleo y la estabilidad del turismo en Marbella durante la conferencia del CIT ofrecida ... por el consejero andaluz Arturo Bernal, en el Hotel Don Carlos Resort, que ha sido presentado por la propia regidora. Muñoz ha resaltado los datos económicos «récord» de la ciudad y ha atribuido el éxito a las políticas implementadas y a la colaboración con el sector empresarial.

«La localidad mantiene su liderazgo regional en indicadores laborales, alcanzando un nuevo récord en septiembre con más de 80.000 afiliados a la Seguridad Social», ha recalcado. Además, ha puesto el acento en el hecho de que el municipio «es nuevamente número uno de Andalucía, entre aquellos con más de 40.000 habitantes, en cuanto a tasas de desempleo».

Ha subrayado que estos resultados son «el fruto de las políticas que estamos llevando a cabo», ha indicado en relación con el sector turístico, que «lleva además aparentado un incremento del empleo de calidad, que cada vez es más estable porque el visitante afortunadamente ha roto la estacionalidad». «Marbella está experimentando un crecimiento superior al 3% del ámbito turístico, moderado pero persistente, y que se refleja en el sector laboral, ha reseñado la primera edil.

«Marbella tiene una importancia enorme en nuestros planes de acción, y en Andalucía lo tenemos claro: el turismo es nuestra principal actividad» Arturo Bernal Consejero de Turismo

Por su parte, Bernal ha señalado que Marbella «tiene una importancia enorme en nuestros planes de acción» y ha apostillado que «en Andalucía lo tenemos claro: el turismo es nuestra principal actividad». El consejero ha defendido que este segmento «no es solo un elemento económico, sino también vertebrador de la sociedad y un «gran transformador de los territorios».

El representante andaluz ha sido crítico con la falta de inversiones del Gobierno central, señalando que sus políticas están «convirtiendo nuestra región en un páramo, si no fuera por la actividad de la Junta de Andalucía, que está cubriendo el déficit en materia de promoción, inversiones turísticas, empleo y movilidad».