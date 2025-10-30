Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha ofrecido una conferencia organizada por CIT Marbella. SUR

Muñoz destaca la fortaleza en empleo y la estabilidad del turismo en Marbella

La alcaldesa participa en la conferencia del CIT ofrecida por el consejero Arturo Bernal

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:44

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha resaltado la fortaleza en empleo y la estabilidad del turismo en Marbella durante la conferencia del CIT ofrecida ... por el consejero andaluz Arturo Bernal, en el Hotel Don Carlos Resort, que ha sido presentado por la propia regidora. Muñoz ha resaltado los datos económicos «récord» de la ciudad y ha atribuido el éxito a las políticas implementadas y a la colaboración con el sector empresarial.

